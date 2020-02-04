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В Волгоградской области мужчина избил работников перинатального центра

Мужчина приехал в медучреждение после звонка своей сожительницы, которой медики предложили остаться под наблюдением

ВОЛГОГРАД, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция в Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении 22-летнего мужчины, подозреваемого в причинении побоев сотрудникам перинатального центра, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего волгоградца, подозреваемого по ст. 116 УК РФ ("Побои"). С заявлением о нанесении побоев ранее обратились 39-летний врач Волгоградского областного клинического перинатального центра № 2 и 64-летняя младшая медсестра", - сказали в пресс-службе.

По словам медработников, побои в смотровом кабинете причинил им неизвестный мужчина, инцидент попал на камеру видеонаблюдения медцентра. Впоследствии задержанный сознался в содеянном. Установлено, что мужчина приехал к своей 23-летней сожительнице, находящейся на седьмом месяце беременности.

"Молодая женщина в тот день пришла в перинатальный центр на консультацию. Медики предложили ей остаться под наблюдением, но она позвонила своему сожителю с просьбой приехать и забрать ее. Приехав в медучреждение, мужчина беспричинно учинил скандал и ударил доктора и медсестру. Причиненные им телесные повреждения были квалифицированы как побои", - уточнили в пресс-службе.

В отношении подозреваемого избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. Законодательством за подобное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до двух лет, добавили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияВолгоградская область
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