Экс-начальник отдела СК в Петербурге осужден на 10 лет за взятки и присвоение вещдоков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Бывший начальник Ленинградского следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ приговорен судом к 10 годам колонии за получение крупных взяток, присвоение смартфонов, которые являлись вещественными доказательствами, и хищение денег. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу.

"Судом назначено бывшему руководителю следственного отдела наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей и лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 10 лет", - говорится в сообщении.

Главу Ленинградского отдела СК на транспорте задержали в июле прошлого года и отправили в СИЗО. Он стал фигурантом уголовных дел по ч. 1 ст. 286, п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Превышение должностных полномочий, получение взятки"). Как удалось доказать в суде, экс-следователь получил от местного бизнесмена взятку в 5 млн рублей, чтобы переквалифицировать уголовное дело, которое расследовал его отдел, а его фигуранту избрали более мягкую меру пресечения.

Также следователи установили, что их бывший коллега присвоил себе 15 смартфонов iPhone 7, которые были изъяты при расследовании дела. Кроме того, осужденный получил взятку в 1 млн рублей за допуск лиц на опечатанный объект, а также похитил 300 тыс. рублей у местного жителя.

Предприниматель, который передал крупную взятку экс-сотруднику СК, получил 5,5 года лишения свободы за посредничество во взяточничестве и мошенничество.