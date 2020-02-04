Глава КБР следит за ситуацией с возможным избиением в Москве мальчика мужчиной из региона

НАЛЬЧИК, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков взял на контроль ситуацию с возможным избиением в Москве мальчика мужчиной из республики, сообщила ТАСС уполномоченный при главе КБР по правам ребенка Светлана Тлинова.

Ранее в сети появилась информация, что отчим избивает своего пасынка. Видеозапись с издевательствами над мальчиком распространили его родственники. Сотрудники СК в Москве проводят доследственную проверку.

"Данный вопрос главой КБР Казбеком Коковым взят на контроль, поручения соответствующим службам имеются, ведется работа по всем направлениям. Предварительно, на сегодняшний день личность гражданина установлена, это наш земляк, который прописан в селение Малка Зольского района, с семьей в Москве они проживают около 10 лет, у них трое детей, мужчина работает в одном из крупных сетевых магазинов", - сказала Тлинова.

По ее словам, ведется работа с московскими следователями, полицейскими и уполномоченным по правам ребенка, семью навестят специалисты.