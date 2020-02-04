Экс-инспектора ФНС задержали в Москве по делу о взятке

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшую сотрудницу столичной инспекции Федеральной налоговой службы Екатерину Чиликину, обвиняемую в получении должностным лицом взятки. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Басманного суда, Следственный комитет просит арестовать бывшего налоговика.

"В Басманный районный суд Москвы поступили материалы дела следственных органов об избрании в отношении официально не трудоустроеной Чиликиной меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала собеседница агентства.

По словам представителя суда, задержанной предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)"). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки. Подробностей уголовного дела в суде не уточнили.