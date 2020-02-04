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В Коми осудили экс-сотрудницу детсада, от которой 80 человек заразились сальмонеллезом

Женщину ограничили в свободе на шесть месяцев

СЫКТЫВКАР, 4 февраля. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд вынес обвинительный приговор бывшей работнице пищеблока детского сада №7 в Сыктывкаре, признав ее виновной в несоблюдении гигиены и санитарно-эпидемиологических норм. В результате 80 человек заболели сальмонеллезом, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей работнице пищеблока корпуса №2 детского сада №7. Она признана виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей (ч. 1 ст. 236 УК РФ)", - говорится в сообщении. Приговором суда работница пищеблока ограничена в свободе на шесть месяцев.

Следствие и суд установили, что в апреле 2018 года работница пищеблока, являясь носителем сальмонеллы, не соблюдала санитарно-эпидемиологические правила и нормы при первичной обработке продуктов питания, уборке пищеблока, мытья кухонной посуды, оборудования и инвентаря.

В результате употребившие приготовленные блюда дети и работники детского сада (80 человек) заболели сальмонеллезом. По заключениям судебно-медицинских экспертиз потерпевшие перенесли инфекционное заболевание различной степени тяжести. Как сообщал ТАСС, во время вспышки заболевания около десяти воспитанников детского сада были госпитализированы в инфекционную больницу. Детский сад длительное время был закрыт на карантин.

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