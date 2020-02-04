ЕСПЧ присудил €80 тыс. жителю Дагестана за гибель супруги

ПАРИЖ, 4 февраля. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил €80 тыс. жителю Дагестана, жена которого была убита, а он ранен в ходе полицейской спецоперации. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении суда.

"ЕСПЧ постановил единогласно, что имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) Европейской конвенции о защите прав человека", - гласит вердикт. Также российские власти обвиняют в нарушении процессуального обязательства в рамках этой статьи провести эффективное расследование случившегося. В качестве компенсации морального ущерба была назначена сумма в €80 тыс., еще €2 тыс. - на покрытие судебных издержек.

Согласно материалам дела, в ноябре 2006 года правоохранительные органы Дагестана проводили спецоперацию в доме заявителя, в котором, по их информации, скрывался главарь группы боевиков. Во время операции жена заявителя получила смертельное ранение, сам Байсултанов был ранен. По версии правоохранительных органов, заявитель и его жена открыли огонь по полицейским первыми, в результате чего стражам правопорядка в ответ пришлось применить оружие.

В 2007 году суд Дагестана, рассмотрев дело, оправдал Байсултанова по обвинению в принадлежности к незаконному вооруженному формированию, а также в нападении на полицию, однако приговорил к 18 месяцам лишения свободы за незаконное владение огнестрельным оружием. В частности суд признал ложными показания четырех полицейских о том, что Байсултанов и его жена открыли огонь первыми. Байсултанов также отверг и обвинения в хранении оружия.

Мужчина пожаловался властям на инцидент, заявив, что полиция незаконно применила огнестрельное оружие. В июне 2009 было возбуждено уголовное дело, которое было закрыто в 2013 году, когда следствие установило, что заявитель или его жена первыми открыли огонь, а полиция применила огнестрельное оружие в ответ. ЕСПЧ, однако, изучив материалы дела, не согласился с выводами следствия, отметив, что даже нет понимания, были ли Байсултанов или его супруга вооружены в момент штурма.