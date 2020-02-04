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Замначальника управления секретариата правительства Украины задержан за взятку

Он пытался получить $81 тыс. от предпринимателя

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель начальника управления секретариата правительства Украины задержан полицией за получение взятки в размере $81 тыс. Об этом во вторник сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Только что оперативники департамента стратегических расследований Нацполиции совместно с Госбюро расследований задержали начальника управления секретариата кабинета министров Украины за вымогательство и получение от предпринимателя неправомерной выгоды в размере двух миллионов гривен ($81 тыс.)", - написал Гончарук в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что сейчас решается вопрос о предъявлении задержанному и его посреднику обвинений в соответствии со статьей Уголовного кодекса Украины о получении взятки в особо крупном размере должностным лицом.

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Украина
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