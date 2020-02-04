{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инцидент с подростками на Ладожском озере

Верховный суд Карелии изменил наказание юноше, осужденному за гибель подростков в Ладоге

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно взамен ограничения свободы на год и девять месяцев

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Карелии во вторник изменил наказание, назначенное жителю Карелии по делу о причинении смерти по неосторожности трем подросткам, которые вместе с ним в 2017 году перевернулись на лодке в Ладожском озере. Вместо ограничения свободы на год и девять месяцев 19-летнего молодого человека приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила ТАСС его адвокат Елена Аскеров.

В 2017 году четверо молодых людей и девушка-подросток без спасательных жилетов перевернулись на лодке во время прогулки по Ладожскому озеру, в результате чего три человека погибли, двое спаслись. Питкярантский районный суд в ноябре 2019 года привлек одного из выживших - 19-летнего молодого человека - к уголовной ответственности, так как он управлял лодкой с мотором, что позволило установить связь между его действиями и гибелью людей.

"Дали вместо ограничения свободы два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - сказала собеседница агентства.

Аскерова отметила, что в своем решении судья Верховного суда республики удовлетворила представление гособвинения, просившего вместе с родными погибших подростков ужесточить наказание для юноши. С другой стороны, если раньше подростку запрещалось посещать общественные места после 22:00, после изменений это ограничение снято. Сторона защиты намерена обжаловать апелляционное определение и обвинительный приговор Питкярансткого суда.

В июне 2017 года компания подростков приехала в поселок Импилахти Питкярансткого района Карелии и взяла у родственницы одного из друзей лодку с мотором. После того, как лодка во время прогулки перевернулась, двоим юношам удалось выбраться на берег, они были госпитализированы, а позже выписаны из больницы. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело.

Теги
РоссияИнцидент с подростками на Ладожском озереКарелия
Реклама на ТАСС
СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя
Ранее в СМИ появилась информация о женщине, которая во время одиночного пикета подожгла плакат. Огонь перекинулся на нее, в результате чего она получила ожоги рук легкой степени тяжести
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС