Верховный суд Карелии изменил наказание юноше, осужденному за гибель подростков в Ладоге

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Карелии во вторник изменил наказание, назначенное жителю Карелии по делу о причинении смерти по неосторожности трем подросткам, которые вместе с ним в 2017 году перевернулись на лодке в Ладожском озере. Вместо ограничения свободы на год и девять месяцев 19-летнего молодого человека приговорили к двум годам лишения свободы условно, сообщила ТАСС его адвокат Елена Аскеров.

В 2017 году четверо молодых людей и девушка-подросток без спасательных жилетов перевернулись на лодке во время прогулки по Ладожскому озеру, в результате чего три человека погибли, двое спаслись. Питкярантский районный суд в ноябре 2019 года привлек одного из выживших - 19-летнего молодого человека - к уголовной ответственности, так как он управлял лодкой с мотором, что позволило установить связь между его действиями и гибелью людей.

"Дали вместо ограничения свободы два года лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - сказала собеседница агентства.

Аскерова отметила, что в своем решении судья Верховного суда республики удовлетворила представление гособвинения, просившего вместе с родными погибших подростков ужесточить наказание для юноши. С другой стороны, если раньше подростку запрещалось посещать общественные места после 22:00, после изменений это ограничение снято. Сторона защиты намерена обжаловать апелляционное определение и обвинительный приговор Питкярансткого суда.

В июне 2017 года компания подростков приехала в поселок Импилахти Питкярансткого района Карелии и взяла у родственницы одного из друзей лодку с мотором. После того, как лодка во время прогулки перевернулась, двоим юношам удалось выбраться на берег, они были госпитализированы, а позже выписаны из больницы. В связи с ЧП было возбуждено уголовное дело.