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СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя

Ранее в СМИ появилась информация о женщине, которая во время одиночного пикета подожгла плакат. Огонь перекинулся на нее, в результате чего она получила ожоги рук легкой степени тяжести

ТАСС, 5 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация о пенсионерке, которая во время одиночного пикета подожгла плакат, однако из-за ветра огонь перекинулся и на нее. Женщина получила ожоги рук легкой степени тяжести. Поводом для пикета стало ее несогласие с результатами расследования уголовного дела о подделке паспорта самоходной машины.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Томской области незамедлительно доложить о произошедшей ситуации, а также ходе и результатах расследования упомянутого уголовного дела", - сообщила Петренко. Также Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки проверить полноту расследования уголовного дела, а также законность и обоснованность принятого по нему решения.

Теги
РоссияТомская область
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