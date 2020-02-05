СК проверит инцидент в Томске с пикетчицей, случайно поджегшей себя

ТАСС, 5 февраля. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в инциденте с пенсионеркой, случайно поджегшей себя во время пикета в Томске. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Ранее в СМИ появилась информация о пенсионерке, которая во время одиночного пикета подожгла плакат, однако из-за ветра огонь перекинулся и на нее. Женщина получила ожоги рук легкой степени тяжести. Поводом для пикета стало ее несогласие с результатами расследования уголовного дела о подделке паспорта самоходной машины.

"Председатель СК России поручил руководителю следственного управления по Томской области незамедлительно доложить о произошедшей ситуации, а также ходе и результатах расследования упомянутого уголовного дела", - сообщила Петренко. Также Бастрыкин поручил в кратчайшие сроки проверить полноту расследования уголовного дела, а также законность и обоснованность принятого по нему решения.