На Камчатке пациент умер в больнице после проведенной ему второй операции

ТАСС, 5 февраля. Следователи в Камчатском крае возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины, который скончался после проведенной ему второй операции в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А. С. Лукашевского". Об этом в среду сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины 1948 года рождения по признакам преступления, предусмотренного статье 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, пациент с диагнозом "острый инфаркт миакарда" поступил в региональный сосудистый центр Камчатской краевой больницы им. А. С. Лукашевского в декабре прошлого года. Врачи провели две операции, после второй мужчина умер "вследствие остановки сердечно-сосудистой деятельности", уточняется в сообщении.

В настоящее время следователи изъяли медицинскую документацию, решается вопрос о назначении экспертиз, чтобы установить причины произошедшего.