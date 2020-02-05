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Два человека, в том числе девочка 13 лет, погибли при пожаре на Алтае

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электробытовыми приборами

БАРНАУЛ, 5 февраля. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае начал проверку по факту гибели во время пожара рано утром в среду двух человек, в том числе девочки 13 лет, сообщается в пресс-релизе СУ СК по региону.

"В Барнауле при пожаре погибли два человека, в том числе девочка 13 лет, проводится доследственная проверка", - сообщает пресс-служба СК.

Горел частный дом, после тушения обнаружили тела хозяина дома и его дочери. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия. Предварительно, причина возгорания - неосторожное обращение с электробытовыми приборами.

Теги
РоссияАлтайский край
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