Суд приговорил районных чиновников в Новосибирской области к семи годам колонии за взятку

НОВОСИБИРСК, 5 февраля. Коченевский районный суд Новосибирской области приговорил чиновников районной и поселковой администрации Александра Крашенина и Сергея Черкасова к семи годам лишения свободы за получение взятки и мошенничество с земельным участком, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Начальник отдела имущественных и земельных отношений администрации Коченевского района Крашенин и начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ рабочего поселка Коченево Черкасов признаны виновными по статье 290 УК РФ и по статье 159.

"Суд приговорил Крашенина и Черкасова к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, чиновникам запрещено на 5 лет занимать должности муниципальной службы".

Судом установлено, что в мае 2018 года Крашенин и Черкасов получили от жителя Новосибирска взятки в размере 600 тыс. рублей за оформление права пользования на земельный участок в Коченево. Крашенин представил в муниципалитет документы о принадлежащем ему объекте строительства, который якобы расположен на участке. Впоследствии госслужащий приобрел у районной администрации по льготной стоимости права собственности на данный земельный участок.