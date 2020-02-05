В Петербурге задержан мужчина по подозрению в регулярном "минировании" метро по телефону

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники центра по противодействию экстремизму петербургской полиции и оперативники ФСБ задержали мужчину, который подозревается в причастности к ложным сообщениям о минировании станций метро и торгового центра в Санкт-Петербурге, а также ложном сообщении о пожаре. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"26-летнего уроженца Сызрани задержали. По версии оперативников, он совершал звонки из хулиганских побуждений, в момент сообщений был неподалеку от тех объектов, которые озвучивал", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержанный стал фигурантом уголовного дела по статье о заведомо ложном сообщении о теракте (часть 2 статьи 207 УК РФ). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, злоумышленник с 31 января по 4 февраля "заминировал" в городе станции метро "Владимирская", "Площадь восстания", "Гостиный двор" и "Площадь Александра Невского", а также сообщал о заложенной бомбе в одном из торговых центров и сделал ложное заявление о пожаре в квартире на набережной канала Грибоедова. "По словам звонившего, в некоторых случаях были погибшие. Однако при проверке информации и при эвакуации граждан сведения не подтверждались", - отметили в полиции.