Дело экс-замглавкома ВВ МВД Варчука о взятке в 139 млн рублей направлено в суд

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего замглавкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, обвиняемого в получении взятки в размере 139 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Главной военной прокуратуры (ГВП).

"В Московской городской военной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД России по финансово-экономической работе - начальника финансового управления. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Уголовное дело направлено в Московский гарнизонный военный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении ГВП.

По версии следствия, с 2009 по 2016 год обвиняемый получил взятку в размере более 139 млн рублей через свою жену, которая находится в розыске. За это он должен был привлечь ЗАО "ЦНТ "Парус" к выполнению в интересах войск работ по разработке, внедрению и обслуживанию автоматизированных информационных систем. Кроме того, в 2008-2016 годах Варчук не организовал проверку обоснованности расчета начальных (максимальных) цен госконтрактов, что повлекло причинение ущерба государству на сумму свыше 308 млн рублей. "Федеральной службой войск национальной гвардии РФ к обвиняемому заявлен гражданский иск о возмещении причиненного ущерба", - добавили в ГВП.

В июле прошлого года военный суд признал Варчука виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере") и приговорил к шести годам колонии строгого режима со штрафом в размере 20 млн рублей. Решением суда он также лишен звания генерал-лейтенанта и права в течение трех лет занимать руководящие должности.