Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского

КИЕВ, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) проводят обыск в помещениях телеканала "1+1", который принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому. Об этом в среду сообщил депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

"Прямо сейчас на телеканале "1+1" по адресу Куреневская, 18 идет обыск. "Маски-шоу" организованы СБУ", - написал он на странице в Facebook. Депутат добавил, что намерен выехать на место следственных действий и предложил журналистам, а также другим депутатам присоединиться к нему.

"Обыски в СМИ стеснялся организовывать даже [экс-президент Украины Петр] Порошенко", - отметил Дубинский.

Вместе с тем сам телеканал и СБУ об обыске ничего ничего не сообщают.

Связь с премьером Украины

Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.

"СБУ проводит обыски на канале в связи с делом о прослушке совещания у премьер-министра Алексея Гончарука", - сказал он в эфире телеканала "Наш".

По словам Дубинского, который прибыл к зданию, где идут следственные действия, СБУ подозревает одного из журналистов телеканала. "Представители СБУ ведут себя неадекватно по отношению не только журналистам канала, но и депутатам. Они блокируют входные двери, никого не пускают", - пожаловался он.

Запись разговора Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой и главой Нацбанка Украины Яковом Смолием появилась в интернете 15 января этого года. Они обсуждали объяснение укрепления курса гривны для президента Владимира Зеленского. В беседе Гончарук называл себя "полным профаном в экономике" и утверждал, что у президента "примитивное понимание" экономических и финансовых процессов. После скандала, который вызвала публикация этой записи, Служба безопасности Украины открыла уголовное дело.

Ранее в среду генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщал, что следствие ожидает результатов по данному делу через две недели.

Телеканал "1+1" входит в холдинг "1+1 Медиа", который принадлежит предпринимателю Игорю Коломойскому.