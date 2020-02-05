Суд в Петербурге продлил арест предполагаемым сообщникам экс-главы "Метростроя"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Дзержинский районный суд в Петербурге продлил срок ареста двум фигурантам дела о растрате денег в "Метрострое" Анатолию Болотову и Олегу Кузьменко, защита обоих просила о более мягкой мере пресечения. Об этом журналистам в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

25 января 2020 года основной фигурант дела и бывший глава ОАО "Метрострой" Николай Александров, которого заключили под стражу в конце прошлого года, был отпущен из СИЗО под домашний арест. После ареста Александрова в декабре прошлого года вместе с ним в СИЗО отправились предприниматель и учредитель ООО "Циклон КЗС" Болотов, а также предполагаемый соучастник Александрова Кузьменко.

"Дзержинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Олега Кузьменко и Анатолия Болотова. Они просили домашний арест. Срок меры пресечения - по 6 апреля 2020 года", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

Как полагает следствие, не позднее ноября 2017 года Александров вступил в сговор с Кузьменко (руководитель Управления производственно-технологической комплектации (УПТК), филиал ОАО "Метрострой") и Болотовым (на момент совершения преступления возглавлял ООО "БТР"), чтобы похитить средства ОАО "Метрострой" путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов от 13 декабря 2013 года и от 18 марта 2014-го.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах сообщал, что уголовное дело касается хищений денежных средств, принадлежащих "Метрострою", путем заключения фиктивного договора на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса Петербургского метрополитена от станции "Международная" до станции "Южная". Сумма ущерба от растраты, по данным следствия, составила 178 млн рублей.