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В Израиле солдаты открыли огонь по арабу, кинувшему в них бутылку с горючей смесью

Сообщается, что в столкновениях был убит 17-летний подросток

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 февраля. /ТАСС/. Израильские солдаты открыли в среду огонь по бросившему в них бутылку с фитилем и зажигательной смесью палестинцу в ходе столкновений в крупном городе Хеврон на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"В ходе насильственных столкновений в городе Хеврон военнослужащие идентифицировали палестинца, бросившего в них бутылку с зажигательной смесью. Военнослужащие в ответ открыли огонь для устранения угрозы", - говорится в сообщении. Государственное израильское Kan со ссылкой на палестинский Минздрав сообщает, что в столкновениях в Хевроне в среду с израильскими солдатами был убит 17-летний подросток.

"В последние несколько дней в районе прилегающего к Хеврону еврейского поселения были спровоцированы жестокие беспорядки и столкновения, в ходе которых десятки палестинцев бросали камни и бутылки с зажигательной смесью и направляли горящие покрышки в израильских военнослужащих", - добавили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

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