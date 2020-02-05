Суд в Москве арестовал мужчину, который систематически избивал пасынка

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы в среду отправил под стражу человека, который систематически избивал своего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Чертановским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шханукова Мурата Руслановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), на два месяца, то есть до 4 апреля 2020 года", - сказали в суде.

В столичном департаменте соцзащиты населения ТАСС ранее сообщили, что женщина, муж которой избивал ребенка, подаст на развод.

В департаменте добавили, что ранее семья не состояла на учете в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, в ней воспитываются трое детей. Они проживают в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве не имеют, являются жителями другого региона России. Сейчас семья поставлена на контроль, представители органов опеки по договоренности будут навещать членов семьи по месту их проживания, оказывать необходимую помощь.