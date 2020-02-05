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Суд в Москве арестовал мужчину, который систематически избивал пасынка

Мурат Шхануков пробудет под стражей до 4 апреля 2020 года

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Чертановский суд Москвы в среду отправил под стражу человека, который систематически избивал своего пасынка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Чертановским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шханукова Мурата Руслановича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание несовершеннолетнего"), на два месяца, то есть до 4 апреля 2020 года", - сказали в суде.

В столичном департаменте соцзащиты населения ТАСС ранее сообщили, что женщина, муж которой избивал ребенка, подаст на развод.

В департаменте добавили, что ранее семья не состояла на учете в учреждениях соцзащиты Москвы, за социальной помощью не обращалась, в ней воспитываются трое детей. Они проживают в арендованной комнате коммунальной квартиры, постоянной регистрации в Москве не имеют, являются жителями другого региона России. Сейчас семья поставлена на контроль, представители органов опеки по договоренности будут навещать членов семьи по месту их проживания, оказывать необходимую помощь.

Теги
Россия
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