Ущерб от некорректно начисленных платежей в Дагестане составил 1,2 млрд рублей

МАХАЧКАЛА, 5 февраля. /ТАСС /. Ущерб от некорректно сформированных платежей за электроэнергию в Дагестане составил более 1 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам в среду заместитель генерального директора ПАО "Россети", генеральный директор "Россети Северный Кавказ" Виталий Иванов.

"В 2019 году мы около 6-7 месяцев делали инвентаризацию баз данных. Мы поняли, что у нас идет в базе некорректное формирование <...>. Кто-то вносит некие изменения. Мы подсчитали киловатты. Таких киловатт некорректно сформированных в базе мы нашли более 600 млн <...>. Ущерб - около 1 млрд 200 млн рублей", - сообщил Иванов.

По его словам, на основании этой информации компания обратилась в прокуратуру, ФСБ, МВД. "Возбуждено уголовное дело, в том числе в отношении одного нашего работника, с компьютера которого вносились соответствующие изменения. <...> Если есть конкретная вина, компания защищать виновного не намерена", - отметил Иванов.

В ноябре прошлого года оперативники проводили выемку документов в Дагестанской энергосбытовой компании (находится под управлением "Россети Северный Кавказ"). Она была связана с начислением задолженности на несуществующих абонентов в целях сокрытия хищений электроэнергии и полученных за нее денежных средств. Проверка со стороны силовиков была инициирована компанией "Россети Северный Кавказ" после обнаружения фактов внесения корректировок в базу показаний о потреблении энергоресурса и необоснованных начислений потребителям.

Второй раз представители правоохранительных органов пришли в компанию 29 января. Они провели оперативно-следственные мероприятия в рамках уголовного дела, возбужденного республиканским МВД по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Как пояснили ТАСС в "Россети Северный Кавказ", компания "в рамках мероприятий по декриминализации внутри отрасли Северного Кавказа реализует во взаимодействии с правоохранительными органами СКФО комплекс мер".

После оперативных мероприятий был задержан руководитель компании Эльдар Гаджибабаев. Суд арестовал его на два месяца.