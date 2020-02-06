Администрацию Хабаровска эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

ХАБАРОВСК, 6 февраля. /ТАСС/. Сотрудников администрации Хабаровска эвакуировали из-за поступившего в приемную сообщения о заложенном в здании взрывном устройстве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Поступило письмо на приемную мэра города о том, что в здании заложено взрывное устройство, прозвучала тревога, все вышли через центральный выход и эвакуационные выходы", - сказали в пресс-службе. Здание проверяют.

Подобное сообщение также поступило в администрацию Индустриального района Хабаровска. "Сообщение поступило, люди эвакуированы", - сообщили агентству в администрации района.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты, детские сады, в социальные объекты Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

В новость внесены изменения (04:58 мск) - добавлены подробности об эвакуации администрации Индустриального района города.