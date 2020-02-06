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В Министерстве образования и науки Хакасии прошли обыски

Они связаны с расследованием уголовных дел по факту приобретения недостроенных зданий для детских садов

ТАСС, 6 февраля. Сотрудники Следственного комитета провели обыски в Министерстве образования и науки Хакасии в рамках расследования по факту приобретения недостроенных зданий для детских садов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

"Сегодня... проведены обыски в Министерстве образования и науки Республики Хакасия в рамках расследуемых уголовных дел, предусмотренных ч. 2 ст. 292 Уголовного кодекса РФ ("Служебный подлог")", - говорится в сообщении.

По словам источника ТАСС в региональных органах власти, сотрудники ведомства также провели беседу с министром образования республики Ларисой Гимазутиной.

В январе стало известно, что в ходе проверки прокуратура выяснила, что под детсады приобрели здания без окон, дверей, крыш и оборудования, а земельные участки не были благоустроены.

В 2019 году в рамках проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" нацпроекта "Демография" предоставлялись субсидии муниципалитетам на строительство детсадов и выкуп зданий для размещения дошкольных образовательных учреждений. В рамках программы были приобретены здания для детсадов в Бейском, Таштыпском и Аскизском районах республики.

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РоссияХакасия
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