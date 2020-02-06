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Суд в Волжском приговорил женщину к условному сроку за лжесообщение о теракте в детсаду

Инцидент произошел в июне 2019 года

ВОЛГОГРАД, 6 февраля. /ТАСС/. Волжский городской суд Волгоградской области приговорил местную жительницу к 3 годам условно за ложное сообщение о захвате детского сада. Об этом сообщила в четверг журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская.

"Приговором суда женщина признана виновной по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма"). Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с применением ст. 73 УК РФ - условно, с испытательным сроком 1 год 6 месяцев", - сказала Вальковская.

Судом установлено, что 29 июня 2019 года 47-летняя местная жительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в одном из кафе города Волжского, из хулиганских побуждений, с целью нарушения общественного порядка позвонила в службу экстренного реагирования и сообщила заведомо ложные сведения о захвате детского сада. Сотрудники правоохранительных органов обследовали помещения детсада, признаков подготовки террористического акта обнаружено не было, сообщение о захвате было ложным.

Свою вину в содеянном подсудимая признала в полном объеме. Пояснить, зачем она это сделала, женщина не смогла.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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РоссияВолгоградская область
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