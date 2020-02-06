Три человека погибли при столкновении легковой машины с грузовиком в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли в результате лобового столкновения с грузовиком на автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь утром в четверг, сообщили журналистам в пресс-службе МВД по Крыму.

"6 февраля, около 08:30, на автодороге Симферополь - Бахчисарай - Севастополь, между городом Бахчисарай и селом Новенькое, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика. По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Kalina, двигаясь в направлении Симферополя, по неустановленным причинам допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение автомобиля с отбойником, после чего автомобиль откинуло и произошло столкновение с грузовым автомобилем MAN, двигавшимся в сторону Симферополя. В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что по факту ДТП проводится проверка, по окончании которой будет принято решение в соответствии с законодательством.