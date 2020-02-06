В Москве задержали подозреваемых в квартирной краже на 5 млн рублей

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали подозреваемых в краже из квартиры на 5 млн рублей в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

По данным полиции, с заявлением обратилась 41-летняя москвичка, которая сообщила, что неизвестные, взломав входную дверь, зашли в ее квартиру на улице Грузинский Вал и похитили оттуда принадлежащее ей имущество и деньги. Материальный ущерб составил более 5 млн рублей. "В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Вешняковской улице задержали подозреваемых. Ими оказались трое приезжих и один житель столицы в возрасте от 27 до 63 лет, все ранее судимы. У злоумышленников при задержании изъята часть похищенного имущества. Следствием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ ("Кража")", - сказал собеседник агентства.

Подозреваемые помещены под стражу, полицейские проверяют их на совершение других аналогичных преступлений.