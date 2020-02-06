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В Московском регионе "заминировали" все торговые центры "Леруа Мерлен"

Всего в регионе расположено 23 торговых центра, 14 из них - на территории Подмосковья

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Все торговые центры "Леруа Мерлен" в Московском регионе получили в четверг утром анонимные сообщения об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Поступили анонимные сообщения о минировании всех магазинов "Леруа Мерлен" в Москве и области. Начата проверка", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил, проводится ли эвакуация посетителей. Всего в Московском регионе расположено 23 торговых центра "Леруа Мерлен", 14 из них - на территории Подмосковья.

Ранее неизвестные сообщили в четверг о минировании торгового центра "Город" и нескольких школ в Москве, откуда эвакуированы несколько сотен человек.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

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Россия
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