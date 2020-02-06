Уголовное дело о растрате возбудили против чиновников администрации Оренбурга

ОРЕНБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Оренбурга возбудили уголовное дело в отношении должностных лиц одного из подразделений администрации города. Об этом сообщил прокурор Оренбурга Андрей Жугин, выступая в четверг на заседании Оренбургского городского совета.

"Прокуратура и дальше будет давать принципиальную оценку действиям чиновников при реализации национальных проектов. Возбуждение уголовного дела по факту растраты бюджетных средств должностными лицами управления организации дорожного движения, которое было вчера реализовано правоохранительными органами города под нашим контролем, является тому подтверждением", - сказал Жугин.

5 февраля местные СМИ распространили информацию о проведении обысков в управлении по организации дорожного движения администрации Оренбурга и задержании его руководителя Сергея Прошина. Источник в правоохранительных органах подтвердил ТАСС данные об обысках. Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Управление по организации дорожного движения администрации Оренбурга является отраслевым органом мэрии, обладает правами юридического лица и находится в непосредственном подчинении заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству, говорится на сайте администрации. Подразделение занимается организацией дорожного движения, обеспечением его безопасности и содержания технических средств регулирования.