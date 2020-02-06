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Чиновницу из администрации Калининского района Петербурга заподозрили во взяточничестве

По данным следствия, сотрудница отдела образования незаконно получила 7,5 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Следственные органы провели обыски в администрации Калининского района Санкт-Петербурга и задержали сотрудника отдела образования по подозрению в коррупции. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе администрации.

"Вчера у нас работал Cледственный комитет, проверили компьютеры и документацию, изъяли то, что интересовало. Задержали сотрудника отдела образования и подрядчика, который делал ремонт в одной из школ, по подозрению в коррупции", - сказала собеседница агентства.

Как отмечается на сайте следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу, в отношении представителя администрации возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), в отношении генерального директора ООО "Мегастройсервис" и фактического руководителя ООО "Строй-Престиж" - по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). "Из материалов уголовного дела следует, что 8 февраля 2019 года около администрации Калининского района подозреваемая получила взятку в сумме не менее 7 млн 500 тыс. рублей от подозреваемого за совершение действий в пользу указанных коммерческих структур, связанных с обеспечением заключения с учреждениями, подведомственными администрации Калининского района, государственных контрактов с этими структурами в 2018 году, а также за общее покровительство", - пояснили в следственном управлении.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, фигурантами дела стали сотрудница районной администрации Татьяна Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин. Решается вопрос об избрании им меры пресечения и предъявлении обвинения.

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РоссияСанкт-Петербург
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