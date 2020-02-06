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В Ялте двух человек смыло волной с причала во время шторма

Они погибли

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 февраля. /ТАСС/. Мужчина и женщина погибли во время шторма в Ялте. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

"В районе пляжа "Ласточкино гнездо" городской округ Ялта, находящихся на причале двух людей: мужчину и молодую девушку, волной смыло в море", - говорится в сообщении.

По словам министра ЧС Крыма Сергея Шахова, тела погибших подняли на борт проходившего мимо судна. "На момент происшествия волнение моря составляло около четырех баллов, к тому же температура воды была достаточно низкая", - привели в пресс-службе слова Шахова. 

В Крыму до 7 февраля действует штормовое предупреждение из-за сильного дождя, снега, и ветра 25-27 м/с.

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