Следствие считает, что соучастник убийства Япончика связан с вором в законе Махо

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Следствие считает, что обвиняемый в соучастии в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) Муртаза Шадания был связан с криминальным авторитетом Ильей Симония по прозвищу Махо. Это следует из материалов дела, оглашенных в четверг в Басманном суде Москвы.

"Шадания имеет связи с вором в законе Ильей Симония по прозвищу Махо", - огласила материалы ходатайства об аресте Шадания судья Наталия Дударь.

По данным СК, в 2009 году Шадания в составе организованной группы убил Иванькова, занимавшего высшее положение в преступной иерархии.

Следствие считает, что Шадания наблюдал за авторитетом и его образом жизни, чтобы выбрать место убийства, а также перевез в Москву оружие для убийства. По версии следствия, вечером 28 июля 2009 года в ресторане "Тайский слон" на Хорошевском шоссе фигурант с другими соучастниками вел наблюдение за территорией, обеспечивая безопасность участников банды при совершении убийства. Выходившего из ресторана Иванькова застрелили из снайперской винтовки Дегтярева из припаркованного автомобиля. Следствие продолжает устанавливать всех соучастников убийства.