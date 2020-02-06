Два человека провалились под лед в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 февраля. /ТАСС/. Два человека провалились под лед в Лахтинском разливе в районе Шуваловского проспекта в Санкт-Петербурге, одного подростка спасателям удалось извлечь из воды и передать врачам, второго достали без признаков жизни. Об этом сообщили журналистам в городском главке МЧС.

"По прибытии подразделениями был извлечен один подросток - возраст примерно 14 лет, передан бригаде скорой помощи для осмотра. Позже в воде обнаружен еще один человек без признаков жизни, его извлекают из воды", - говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел около 18:00 мск. В настоящий момент выясняются обстоятельства инцидента.

В Петербурге почти всю зиму держалась температура воздуха выше ноля градусов, из-за чего на водоемах не было ледяного покрова. Заморозки и снегопады начались около недели назад.