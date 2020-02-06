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Пять человек пострадали в ДТП с участием грузовика под Ивановом

Еще один человек погиб

ТАСС, 6 февраля. Пять человек пострадали и один погиб при столкновении грузовика, трех легковых машин и грузовой "Газели" на трассе в Фурмановском районе Ивановской области. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе МЧС.

Ранее ТАСС в пресс-службе УМВД по региону сообщили, что в результате ДТП один человек погиб, еще двое получили различные травмы.

"В результате ДТП погиб один человек, доставляются в лечебные учреждения пять человек", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили в МЧС, грузовой автомобиль выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с легковыми автомобилями Lifan, Chery, Daewoo Matiz и грузовой "Газелью". Кроме того, произошел розлив топлива, он ликвидирован подразделениями МЧС. В настоящее время для автомобилей организовано реверсивное движение, затора на месте аварии нет.

Для ликвидации последствий ДТП привлекалось всего 35 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 15 человек и четыре единицы техники.

Теги
РоссияИвановская область
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