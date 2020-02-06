{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Ставрополье у вегетарианки забрали истощенную дочь

В администрации Кисловодска сообщили, что у ребенка при поступлении в больницу были атрофия мышц и анемия

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Органы опеки забрали у 46-летней женщины в Ставропольском крае истощенного ребенка, которая с атрофией и анемией попала в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кисловодска.

По данным СМИ, мать-вегетарианка не давала ребенку мяса. Женщина не согласна с решением органов опеки и считает, что ее дочь "просто худенькая".

"Девочка находится в интернате сейчас после лечения в больнице. Завтра ее переведут в дом ребенка в Железноводске для прохождения дальнейшего лечения. Ее смогли вывести из ужасающего состояния, когда у нее была атрофия мышц, анемия. Но медики настаивают на том, что нужно продолжать лечение", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в органы опеки обратились медики из больницы. "Было заявление об угрозе жизни и здоровью ребенку от детской больницы, потому что мать с ней на приемы не ходила к врачу, соседи видели, что ребенок - дистрофик. Она поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Мать препятствовала осуществлению лечения", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что учреждение здравоохранения вышло на комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой принять меры и отобрать ребенка в целях дальнейшего прохождения лечения. "Диагноз был длинный, ребенок в таком возрасте весил 6 кг. У матери это второй ребенок, она родила его в 46 лет", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время делом занимаются органы опеки и правоохранительные органы.

В пресс-службе министерства здравоохранения края ТАСС сообщили, что "состояние девочки стабилизировано, она передана органам опеки". 

Теги
РоссияСтавропольский край
Реклама на ТАСС
Зеленский заявил, что не может вмешиваться в следственные действия на телеканале "1+1"
Президент Украины уточнил, что следственные действия СБУ идут из-за того, что на режимном объекте, кабинете премьер-министра, была осуществлена запись
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС