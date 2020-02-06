На Ставрополье у вегетарианки забрали истощенную дочь

ПЯТИГОРСК, 6 февраля. /ТАСС/. Органы опеки забрали у 46-летней женщины в Ставропольском крае истощенного ребенка, которая с атрофией и анемией попала в больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Кисловодска.

По данным СМИ, мать-вегетарианка не давала ребенку мяса. Женщина не согласна с решением органов опеки и считает, что ее дочь "просто худенькая".

"Девочка находится в интернате сейчас после лечения в больнице. Завтра ее переведут в дом ребенка в Железноводске для прохождения дальнейшего лечения. Ее смогли вывести из ужасающего состояния, когда у нее была атрофия мышц, анемия. Но медики настаивают на том, что нужно продолжать лечение", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в органы опеки обратились медики из больницы. "Было заявление об угрозе жизни и здоровью ребенку от детской больницы, потому что мать с ней на приемы не ходила к врачу, соседи видели, что ребенок - дистрофик. Она поступила в больницу в крайне тяжелом состоянии. Мать препятствовала осуществлению лечения", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что учреждение здравоохранения вышло на комиссию по делам несовершеннолетних с просьбой принять меры и отобрать ребенка в целях дальнейшего прохождения лечения. "Диагноз был длинный, ребенок в таком возрасте весил 6 кг. У матери это второй ребенок, она родила его в 46 лет", - добавили в пресс-службе, уточнив, что в настоящее время делом занимаются органы опеки и правоохранительные органы.

В пресс-службе министерства здравоохранения края ТАСС сообщили, что "состояние девочки стабилизировано, она передана органам опеки".