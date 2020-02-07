Жители Благовещенска ощутили землетрясение в Китае

ТАСС, 7 февраля. Жители Благовещенска с населением 225,8 тыс. человек утром в пятницу ощутили отголоски произошедшего в Китае землетрясения магнитудой 4,5 балла, сообщила журналистам пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

"В 03:12 (мск) 7 февраля на территории КНР зафиксировано сейсмособытие магнитудой 4,5 на глубине 10 км. На территории Благовещенска оно ощущалось слабо (1-2 балла)", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жертв и разрушений нет. От места зафиксированного землетрясения до границы с Благовещенском - 240 км.