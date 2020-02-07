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ABC: не менее двух человек стали жертвами бурь и торнадо на юге США

По данным телекомпании, на юг страны обрушились более 60 бурь и торнадо

ТАСС, 7 февраля. Сильные бури и торнадо в нескольких южных американских штатах привели к гибели двух человек. Об этом в четверг сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях и дорожную полицию.

По ее данным, в штате Алабама из-за бури погиб один человек, еще один получил травмы. Разрушены несколько переносных домов.

В штате Теннесси жертвой стал пассажир городского автобуса, на который упало дерево.

Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Как сообщает АВС, на юг США обрушились более 60 бурь и торнадо.

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