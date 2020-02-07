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В Забайкалье шесть человек отравились метаном при ремонтных работах

Состояние одного из них врачи оценивают как тяжелое, остальных пострадавших - как средней и легкой степени тяжести

ТАСС, 7 февраля. В Забайкалье доставили в больницу шесть человек - рабочих, отравившихся метаном в поселке городского типа Первомайский. Об этом ТАСС сообщил в пятницу глава администрации Шилкинского района Сергей Воробьев.

"Шесть человек госпитализированы, они отравились метаном при ремонтных работах с канализационной системой. Они все живы, состояние одного оценивается как тяжелое, пятерых - средней и легкой степени тяжести", - сказал Воробьев.

По его словам, четверо пострадавших - это сотрудники "Ремонтно-механического завода", двое - компании "Золото Дельмачик". "Канализацию у них перехватило, они самовольно туда полезли и отравились. Эвакуировали их спасатели из МЧС", - пояснил собеседник.

За пострадавшими сейчас наблюдают медики в районной больнице.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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