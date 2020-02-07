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В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины при падении с крыши снега

Инцидент произошел 6 февраля, когда погибший чистил снег возле своего подъезда. От полученных травм он умер на месте происшествия

ТАСС, 7 февраля. Уголовное дело в связи со смертью мужчины из-за падения на него снега с крыши возбудили в Новосибирской области, где в конце января прошли сильные снегопады и в нескольких районах области ввели режим ЧС. Об этом сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ региона.

"По факту смерти 84-летнего мужчины в результате падения на него снежной массы с крыши жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Как предварительно установило следствие, житель поселка Октябрьский Новосибирской области днем 6 февраля чистил снег у своего подъезда, когда на него упал снег с крыши дома. Мужчина умер на месте.

Теги
РоссияНовосибирская область
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