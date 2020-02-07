В Москве избили студента одного из вузов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Неизвестный избил студента одного из вузов в Москве, пострадавший госпитализирован в состоянии комы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"Инцидент произошел по адресу: ул. Раменки, дом 14, корп. 1. Очевидцы обнаружили человека без сознания и вызвали скорую помощь. Пострадавшим оказался мужчина 2000 года рождения, студент первого курса. Он был госпитализирован в реанимационное отделение медучреждения с диагнозом черепно-мозговая травма и сотрясение мозга", - сказали в полиции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, начата доследственная проверка.

По данным из открытых источников, неподалеку от ул. Раменки расположены общежития ряда столичных вузов.