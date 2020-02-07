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Щербинский суд рассмотрит дело об убийстве стюардессы в отеле в Новой Москве

Подозреваемый признался в убийстве, его арестовали

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело об убийстве 23-летней стюардессы в отеле Vnukovo Village в Новой Москве направлено в Щербинский суд. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

"После вручения обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Щербинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказала Нефедова.

10 июля 2019 года в номере одного из отелей на территории Новой Москвы было обнаружено тело женщины 1996 года рождения с признаками асфиксии. По версии следствия, 9 июля обвиняемый - 26-летний Никита Енин - задушил ее в ходе конфликта на почве ревности. После этого он отнес тело убитой в ванну, включил воду, закрыл сливное отверстие и сбежал.

12 июля при задержании Енин попытался оказать сопротивление и выхватить табельное оружие у одного из полицейских, но после предупредительного выстрела сотрудника полиции сдался. Молодой человек признал вину в убийстве, он арестован. Как сообщил ранее ТАСС источник в медицинских кругах, экспертиза признала его вменяемым.

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