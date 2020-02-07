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Бизнесмен предстанет перед судом в Ставрополе за дачу 20 млн рублей взятки сотруднику УФСБ

Деньги мужчина пытался передать за прекращение проверок в его организациях

ПЯТИГОРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела в Ставрополе в отношении бизнесмена, пытавшегося передать взятку за прекращение проверок и покровительство в размере почти 20 млн рублей сотруднику УФСБ. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по краю в пятницу.

"Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Нефтекумска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2019 года обвиняемый, который является владельцем двух коммерческих организаций, предложил взятку старшему оперуполномоченному по особо важным делам УФСБ России по Ставропольскому краю за прекращение проверки в этих организациях и общее покровительство. Позже мужчина передал оперативнику УФСБ, действовавшему в рамках оперативно-разыскных мероприятий, 19 млн 985 тыс. рублей и бутылку коньяка, после чего был задержан сотрудниками спецслужбы.

Теги
РоссияСтавропольский край
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