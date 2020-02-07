Следствие назвало предполагаемого виновника ЧП на судоремонтном заводе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Следователи установили все обстоятельства ЧП, произошедшего в октябре прошлого года на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге, в результате которого погибли двое рабочих. Виновником инцидента они считают инженера предприятия, который не проконтролировал соблюдение требований безопасности, сообщили журналистам в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

"Следствием установлено, что ведущий инженер по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин, являясь лицом, на которого возложена обязанность обеспечивать безопасность работников при производстве работ, дал указание механикам осуществить замену колеса самоходного автопогрузчика, не разъяснив порядок производства указанных работ и не проконтролировав требования техники безопасности перед началом производства указанных работ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, двое механиков не знали, как менять колесо, решили для этого использовать кувалду и не спускать давление из шины. В результате колесо лопнуло и рабочие получили травмы, от которых скончались. В настоящее время дело передано в суд для рассмотрения.

Инцидент произошел 29 октября 2019 года. Было возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ ("Нарушение требований безопасности при работах, повлекшее смерть двух или более человек").

Канонерский судоремонтный завод основан в 1883 году. Ежегодно на заводе проводится ремонт около 90 судов, среди них такие всемирно известные, как "Академик Федоров", "Академик Александр Карпинский", "Профессор Логачев", "Седов" и "Мир".