Житель Томска обстрелял рабочих, сбрасывавших снег с крыши соседнего дома на его участок

ТОМСК, 7 февраля. /ТАСС/. Мужчина, живущий по соседству со стоматологической поликлиникой №1 в центре Томска, в пятницу обстрелял из пистолета рабочих, которые скидывали снег с крыши и попали на его участок. Об этом сообщил ТАСС главный врач поликлиники Алексей Федоров.

"Накопившийся снег на крыше начали скидывать, там был подрядчик по контракту, а смежный участок примыкает к соседу, часть не огорожена. Выбежал сосед с оружием в руках и произвел выстрел в сторону крыши, хотел остановить сброс снега", - сказал Федоров.

Сотрудница поликлиники, следившая за уборкой снега, пыталась уговорить мужчину убрать пистолет, а когда тот отказался, вызвала полицию.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального УМВД, сейчас полиция проводит проверку в связи с инцидентом. По предварительным данным, никто не пострадал.