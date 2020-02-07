Cклад с оружием и боеприпасами обнаружили в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Винтовки, охотничье ружье и боеприпасы обнаружены в частном доме в Коломне. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В ходе обыска домовладения злоумышленника полицейскими обнаружены и изъяты предметы, конструктивно схожие с двумя пистолетами, один из них с приспособлением для бесшумной стрельбы, двумя винтовками, ружьем, патронами различного калибра в количестве 434 штук, пулями в количестве 150 штук, гильзами в количестве 130 штук, прибором для бесшумной стрельбы. Также изъяты охотничье ружье, сыпучее вещество серого цвета общей массой 1,6 кг, капсюли в количестве 1,7 тыс. штук", - сказала она.

По ее словам, по заключению экспертизы два пистолета признаны пригодными для стрельбы, а 11 патронов относятся к категории боеприпасов и также пригодны для стрельбы, остальное изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

"В отношении подозреваемого отделом дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов) и избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - добавила Петрова, отметив, что санкции данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.