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СМИ: в Италии арестован россиянин, обвиняемый на родине в четырех убийствах

В последние годы он проживал в Испании и находился в розыске с 2013 года

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Россиянин, обвиняемый в четырех убийствах, совершенных на родине в 2012 году, арестован по международному ордеру по линии Интерпола на севере Италии. Как сообщило в пятницу агентство ANSA, 51-летний мужчина, находящийся на Апеннинах с женой и сыном, остановился в гостинице в городе Новента-ди-Пьяве под Венецией, где был проведен полицейский рейд.

По данным агентства, личность арестованного установлена. В последние годы он проживал в Испании и находился в розыске с 2013 года. В ноябре прошлого года соответствующее постановление об аресте было принято московским судом. Арестованный подозревается в причастности к деятельности преступной группы, орудовавшей в Подмосковье, и организации нескольких убийств. Россиянин должен быть экстрадирован на родину, указывает ANSA.

В генеральном консульстве РФ в Милане ТАСС сообщили, что дипломаты поставлены итальянскими властями в известность о произошедшем и уточняют информацию о соотечественнике и детали его ареста.

Теги
ИспанияИталияРоссия
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