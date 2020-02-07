Суды в Петербурге эвакуируют в трехсотый раз за последние два с половиной месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Районные суды Санкт-Петербурга вновь эвакуируют в пятницу днем из-за угрозы взрыва. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"У нас трехсотая эвакуация [с конца ноября], эвакуируют Октябрьский районный суд Петербурга. Красногвардейский районный суд также эвакуируется", - сказано в сообщении.

Кроме того, в письме с угрозой, которое поступило в Красногвардейский районный суд, автор сообщает о "минировании" более чем в 100 детских садах в разных районах Петербурга. Злоумышленник также предупредил, что в случае блокировки ресурсов, с которых возможно отправлять сообщения о минировании, он начнет звонить через IP-телефонию.

С конца ноября 2019 года неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, ТЦ, магазинах, вузах в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах России. Все угрозы оказались ложными. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи сообщений о "минировании".