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Житель Ульяновской области приговорен к 16 годам колонии за убийство своего ребенка

Он также обязан в пользу матери ребенка 2 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд в пятницу приговорил жителя Ульяновской области к 16 годам колонии строгого режима за убийство своего ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном прокуратурой региона.

"На основании представленных прокуратурой Ульяновской области доказательств признан судом виновным в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, и приговорен к 16 годам колонии строгого режима", - отмечается в сообщении.

Суд также постановил взыскать в качестве возмещения морального вреда с осужденного в пользу матери ребенка 2 млн рублей.

По данным прокуратуры, труп ребенка с признаками насильственной смерти был обнаружен в квартире одного из домов в поселке Цильна 14 мая 2019 года. Установлено, что в тот день у отца ребенка на почве ревности произошел конфликт с супругой. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина нанес младенцу травмы, несовместимые с жизнью.

Теги
РоссияУльяновская область
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