Чиновница из администрации Калининского района Петербурга призналась в получении взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 февраля. /ТАСС/. Начальник сектора контроля и координации деятельности образовательных учреждений администрации Калининского района Санкт-Петербурга Татьяна Светушкова, задержанная после обысков по месту работы, призналась получении взятки от коммерсанта в особо крупном размере. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Сотрудники правоохранительных органов 5 февраля провели обыски в администрации Калининского района города. Тогда же были задержаны Светушкова и бизнесмен Александр Фильчагин. Следствие ходатайствует об их аресте.

"Калининский районный суд Петербурга зарегистрировал материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Фильчагина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), и об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Татьяны Светушковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Обвиняемый Фильчагин вину признает частично. Светушкова вину признает полностью", - говорится в сообщении.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу ТАСС сообщали, что не комментируют ни обыски, ни само уголовное дело.

Предприниматель Фильчагин до марта 2018 года владел строительной компанией "Петро-строй", которая находится в стадии ликвидации, следует из данных в системе СПАРК. В 2012 году застройщик победил в конкурсе администрации Калининского района на выполнение работ по санитарной очистке территории района за 33,4 млн рублей. Организация выполнила работы в конце 2013 года. В период с 2012 по 2016 год компания выполнила контракты по ремонту зданий с более чем 40 социальными учреждениями Калининского района, их стоимость варьировалась на уровне от 2 млн до 14 млн рублей.

Выручка компании в 2017 году составила 64,3 млн рублей (+20,4% к 2016 году), убыток - 140 тыс. рублей. Александр Фильчагин также возглавляет и является совладельцем другой строительной компании в Петербурге - ООО "Мега строй сервис".