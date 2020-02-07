Консула Украины в Молдавии подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

КИЕВ, 7 февраля. /ТАСС/. Сотрудник дипломатического представительства Украины в Молдавии подозревается в изнасиловании 17-летней девушки, в связи с чем он отстранен от исполнения обязанностей. Об этом в пятницу сообщила спикер Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

"[Консула Украины в Молдавии] Александра Сторожука уже отстранили от службы", - процитировал телеканал "112 Украина" Зеленко.

Спикер внешнеполитического ведомства Украины уточнила, что "заявление об изнасиловании 17-летней девушки поступило в МИД Молдавии". По ее словам, заявление составлено на двоих человек, одного из них правоохранительные органы Молдавии уже задержали, второй - консул Украины - задержан не был, так как у него дипломатический паспорт, однако он вынужден оставаться на территории Молдавии.

"Молдавская сторона выразила просьбу, чтобы указанное лицо не покидало территорию Молдавии на время проведения следственных действий", - пояснила спикер украинского МИД.

Зеленко добавила, что в отношении Сторожука "госсекретарем МИД Украины открыто дисциплинарное производство", и пообещала, что позднее МИД Украины проинформирует о результатах проведения следствия.