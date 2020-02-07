Суд в Ростове-на-Дону приговорил сторонника ИГ к 14 годам за подготовку терактов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в пятницу приговорил участника запрещенной на территории РФ организации "Исламское государство" (ИГ) Залимхана Богатырева, обвиняемого в подготовке терактов во время чемпионата мира по футболу 2018 года и пропаганде терроризма, к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Установлено, что подсудимый вступил в структурное подразделение запрещенной террористической организации "Исламское государство". В период с января по июнь 2018 года между Богатыревым, выполнявшим в составе указанной ячейки функции "боевика", и другими членами ячейки состоялся сговор на совершение в Республике Ингушетия террористических актов во время чемпионата мира по футболу - 2018. Преступный умысел Богатырева не был доведен до конца в связи с пресечением 8 июня 2018 года их противоправной деятельности сотрудниками правоохранительных органов. Богатырев признан виновным, ему назначено лишение свободы на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 400 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при подготовке к совершению терактов Богатырев и другие участники группы приобрели автомат с боеприпасами, взрывчатые вещества и взрывные устройства, в том числе ручную гранату, а также "изготовили иные взрывчатые вещества и взрывные устройства, которые, распределив между всеми членами группы, перенесли и перевезли по местам своего жительства".

Кроме того, суд установил, что Богатырев по месту своего жительства на территории Северной Осетии в мае 2018 года размещал в Интернете текстовые, фото- и видеоматериалы, содержащие пропаганду терроризма.