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Карельский бизнесмен похитил 46,5 млн рублей и истратил их в казино

Фирма, которую возглавлял мужчина, вносила в документы несоответствующие сведения о выполнении работ, за которые выставляла завышенную цену

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 февраля. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего директора частной фирмы в Карелии к двум годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Экс-руководитель в течение нескольких лет выполнял работу заказчика по завышенным ценам, переводил деньги на банковский счет и тратил их в интернет-казино. Об этом сообщается в пятницу на сайте Костомукшского городского суда.

"Приговором суда П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. С учетом полного признания вины и рассмотрения дела в особом порядке подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что с 2015 по 2019 год фирма-подрядчик, заключившая договор с компанией "Кэмп", вносила в документы несоответствующие сведения о выполнении работ, за которые выставляла завышенную цену. Деньги переводились на счет подрядчика, а затем на расчетный счет в банке, с которого фигурант дела тратил их в казино. За четыре года бывший директор фирмы похитил 46,5 млн рублей.

Костомукшский суд также удовлетворил гражданский иск в отношении гражданина, он должен будет вернуть заказчику полную сумму ущерба.

Теги
РоссияКарелия
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