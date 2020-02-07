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Три человека погибли в ДТП с тремя автомобилями под Тулой

Еще двое получили травмы

ТУЛА, 7 февраля. /ТАСС/. Три человека погибли и еще двое пострадали в результате столкновения трех легковых автомобилей на трассе М-2 "Крым" в Тульской области вечером в пятницу. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"Авария произошла на 201-м км трассы М-2 около 18:00 мск. Столкнулись три транспортных средств: Toyota Corolla, KIA Picanto и Volkswagen Polo. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека - все пассажиры Toyota Corolla (женщина, ее дочь и внук - мальчик 2015 года рождения). В KIA Picanto два человека пострадали", - говорится в релизе.

Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. "Устанавливаются обстоятельства случившегося, ведется работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы", - отметили в пресс-службе.

На дорогах Тульской области, по данным регионального гидрометцентра, отмечается гололедица, днем в пятницу прошел небольшой снег, температура воздуха в течение суток колебалась от минус 6 до минус 14 градусов.

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РоссияТульская область
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